In Landau gilt wieder: Greift in die Tasten. Die Klavieraktion „Spiel mich“ in Landau ist erst wenige Tage alt und sorgt schon für viele spontane Mini-Konzerte.

Die gemeinsame Aktion des städtischen Kulturbüros, der Kreismusikschule SÜW und des Musikhauses Schlaile geht zum zweiten Mal über die Bühne. Bis zum 30. August können Musikbegeisterte an vier Klavieren in der Innenstadt Platz nehmen und ein oder mehrere Stücke zum Besten geben. Die Klaviere stehen vor dem Restaurant Velo in den Uferschen Höfen, vor der Marktapotheke in der Marktstraße 35, vor dem Jack Wolfskin-Store am Rathausplatz 10 und vor der Galerie „Aparte Kunst“ in der Gerberstraße 33. Alle Geschäfte haben sich als Klavierpaten gemeldet und bieten den Instrumenten nachts und bei Regen in ihren Räumlichkeiten Unterschlupf. Beigeordneter Jochen Silbernagel appelliert: „Traut euch und greift in die Tasten – egal ob Profi oder Laie, ,Für Elise’ oder ,Alle meine Entchen’!“

Wer auf einem der Instrumente etwas spielt und das postet, darf die Stadt gerne bei Facebook (Stadt Landau in der Pfalz) oder Instagram (stadtlandauinderpfalz) oder das städtische Kulturbüro bei Instagram (kulturzeit.landau) verlinken und/oder den Hashtag #spielmichlandau verwenden.