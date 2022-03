Zehn gespendete Klaviere und ein Konzertflügel sind am vergangenen Wochenende ins Ahrtal transportiert worden. Organisiert wurde die Spendenaktion „Klavier-Ahrtal“ von Peter Kusenbach, Chorleiter und Musiklehrer aus Kapsweyer. Bei einer früheren Sammelaktion wurden bereits vier Klaviere und zwei E-Pianos unter anderem nach Sinzig und Ahrweiler geliefert. Kusenbach freut sich sehr über die Spendenbereitsschaft. Besonders über den Konzertflügel, den eine Pianistin aus Mainz einer Familie im Ahrtal gespendet hat, weil sie nach Dänemark auswandert. Laut Kusenbach haben sich inzwischen 63 Personen aus ganz Rheinland-Pfalz gemeldet, um zu spenden. Die zehn Klaviere haben hauptsächlich in Schulen ein neues Zuhause gefunden. An die Realschule in Adenau wurden sogar vier Akkordeons gespendet.