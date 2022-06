Bei der Aktion „Klaviere für das Ahrtal“ von Peter Kusenbach wurden sowohl Instrumente an Bedürftige im Ahrtal als auch an Geflüchtete aus der Ukraine gespendet. Jetzt ist die Aktion zu Ende gegangen. Der erste Transport ins Ahrtal mit sechs Instrumenten wurde mit der Firma Hornbach durchgeführt. Der zweite Klaviertransport erfolgte dann mit zwei Transportern der Firma Hornbach und dem Weingut Jülg im Mai. Insgesamt konnten 18 Klaviere, zwei Konzertflügel, sechs E-Pianos und vier Akkordeons sowohl an privaten Personen als auch dem Gymnasium am Calvarienberg in Ahrweiler, der Realschule Ahrweiler und der Realschule in Adenau übergeben werden. Zwischenzeitlich wurden weitere vier E-Pianos an ukranische Flüchtlinge überreicht. Zusätzlich konnte Kusenbach bei zwei Friedenskonzerten in Steinfeld und Hochstadt einen Spendenerlös von insgesamt 4200 Euro für die Ukraine einnehmen.