Die Klavier-Aktion „Spiel mich!“ der Landauer Stadtverwaltung wird am Samstag, 11 Uhr, vor der Markt-Apotheke eröffnet. Die Aktion funktioniert wie im vergangenen Jahr: Vier Wochen lang stehen Klaviere an verschiedenen Orten in der Innenstadt und dürfen von allen Musikbegeisterten gespielt werden. Die Klavierpaten der Mitmach-Aktion der Kreismusikschule SÜW, des Musikhauses Schlaile und des städtischen Kulturbüros werden am Samstag von Beigeordnetem Jochen Silbernagel vorgestellt.