Der ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst für Landau und die Südliche Weinstraße lädt zu zwei Klappstuhlgesprächen anlässlich seines 25-jährigen Bestehens.

Wie das Ambulante Hospizzentrum mitteilt, werden am Dienstag auf dem Stiftsplatz und am Donnerstag an der Konzertmuschel im Goethepark an den Klappstuhlsitzecken ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter zu Gesprächen über das Leben und das Lebensende bereitstehen. Darüber hinaus hat der Dienst zu beiden Terminen Personen aus der regionalen Politik, Verwaltung und Kirche eingeladen, um auf das Thema Hospizarbeit aufmerksam zu machen, heißt es weiter in der Ankündigung.

Das Ambulante Hospizzentrum Südpfalz wird getragen vom Vinzentius-Krankenhaus und dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Landau/Südliche Weinstraße (AHPB) besteht seit 1999. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Windspiel wird seit 2020 aufgebaut und angeboten.

Spenden

Spenden an den Förderverein Ambulantes Hospizzentrum Südpfalz sind über die VR-Bank Südpfalz, Iban: DE84 5486 2500 0001 7604 24, oder über die Sparkasse Südpfalz, Iban: DE28 5485 0010 0000 0062 54, möglich.