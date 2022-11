Musik für Jung und Alt präsentieren die Schüler des Klanghofes Impflingen bei ihrem traditionellen Adventskonzert am Samstag um 17 Uhr. Schon die Kleinsten im Vorschulalter zeigen, was sie in diesem Herbst gelernt haben und erzeugen unter anderem mit weihnachtlichen Liedern Adventsstimmung. Kammermusik ist ein ganz wichtiger Teil des Unterrichtes im Klanghof, und so musizieren die unterschiedlichsten Instrumente miteinander, manche zum ersten Mal, andere bereiten sich bereits auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ vor. Und natürlich gibt es auch Solobeiträge von Querflöte und Klavier. Der Eintritt ist frei. Infos gibt’s beim Klanghof unter Telefon 06341 897231 oder per E-Mail an kontakt@klanghof-impflingen.de.