Hygieneartikeln haben in der Toilette eigentlich nichts verloren, doch die Realität sieht anders aus. Die Kläranlage Landau hat neue Rechen bekommen, um solche Störstoffe gleich in der ersten Reinigungsstufe aus dem Abwasser zu fischen, wie der städtische Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb mitteilt.

In jeder Kläranlage werden zuerst größere feste Stoffe durch Rechen und Sandfänge aus dem Schmutzwasser geholt. Bislang waren in Landau dafür drei Filterstufenrechen im Einsatz. Sie werden jetzt durch zwei Harkenumlaufrechen ersetzt, deren Gitter engere Abstände haben. Auf den Gittern setzen sich Störstoffe als Belag ab, der zu einem Kuchen anwächst und erst ab einer bestimmten Dicke durch die Harken wieder entfernt wird. Auf diese Weise werden jetzt auch kleinere Feststoffe zurückgehalten. Zudem werden falsch über die Toilette entsorgte Utensilien abgefangen. Denn insbesondere Feuchttücher machen Kläranlagen Kummer, denn diese bestehen aus reißfest verarbeiteten Fasern. Sie führen in Kläranlagen immer wieder zu Schäden, wenn sie sich mit anderen Grobstoffen zu ganzen Knäueln verbinden. Deswegen sollen die beiden nachgelagerten Reinigungsstufen nicht mehr damit in Berührung kommen.

Die neuen Rechen wurden im laufenden Betrieb eingebaut. Wie Bürgermeister Maximilian Ingenthron berichtet, hat der EWL in diese Modernisierung der Anlage rund 900.000 Euro investiert.