Der Landesrechnungshof fordert von der Stadt Landau, bei den Kitas Geld zu sparen – unter anderem durch weniger Personal und weniger Reinigung. Der Kita-Stadtelternausschuss und der Landesverband der Kita-Fachkräfte wehren sich gegen die Pläne.

„Mit großem Entsetzen“ habe der Stadtelternausschuss der Kindertagesstätten in Landau (STEA) von den „inakzeptablen Streichungsplänen des Landesrechnungshofes zulasten unserer Kleinsten und der Kita-Qualität“ am Samstag aus der RHEINPFALZ erfahren. Die Eltern seien froh, dass die Stadt „diesem Ansinnen eine klare und fachlich fundierte Absage erteilt“. Es dürfe in Landau nicht zu Verhältnissen wie in Neustadt oder Ludwigshafen kommen – dort suchten viele junge Familien verzweifelt einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. „Ausgerechnet in der Coronazeit an Reinigungskosten und -intervallen sowie gesunden Essen einsparen zu wollen, lässt einen sprachlos werden“ teilen die Eltern weiter mit. Sie bezeichnen die Forderungen als „teils widersinnig und unsozial“.

Fachverband: Kind wird Kostenfaktor

Die Forderungen des Rechnungshofs zeigten mal wieder deutlich, welchen Stellenwert Kinder in unserer Gesellschaft hätten, meint Claudia Theobald, Vorsitzende des Verbands der Kita-Fachkräfte in Rheinland-Pfalz. 81 Prozent aller Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz hätten laut Bertelsmann Ländermonitor keine kindgerechten Bedingungen in ihren Kitas und 64 Prozent aller Gruppen seien zu groß. Trotzdem fordere der Landesrechnungshof Sparmaßnahmen „jenseits pädagogischer und psychologischer Überlegungen. Das Kind wird zum ärgerlichen Kostenfaktor.“ Die Einrichtungen würden immer mehr zu Lebensstätten und Lebensräumen – schließlich verbrächten die Kleinen dort immer mehr Zeit. Die Kita-Fachkräfte seien fassungslos über die Haltung es Rechnungshofs. Bei den Kitas müsse investiert und nicht gespart werden, sagt Theobald.