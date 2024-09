Die Stadt Landau benötigt in den kommenden Jahren mindestens 84 neue Kita-Plätze. Es wird wohl an 26 Plätzen für Kinder im Alter von 0 bis unter 2 Jahren und 58 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren mangeln. Das ist das Ergebnis des fortgeschriebenen Bedarfsplans, über den der Hauptausschuss am Dienstag informiert worden ist. „Die Planung und Realisierung sollte schrittweise erfolgen, um eine flexible Anpassung an die Bedarfslage zu ermöglichen“, heißt es. In der von Jugenddezernentin Lena Dürphold (CDU) verantworteten Planung sind mehrere Möglichkeiten aufgelistet, wie die fehlenden Plätze geschaffen werden könnten.

Am Horstsportplatz kann eine neue Kita mit 100 bis 120 Plätzen gebaut werden. Es wäre dann möglich, dass die Kita Stadtpiraten dorthin umzieht, die Räume in Nordring könnten der Nordringschule zurückgegeben werden, heißt es. Und: „Bei der neuen Einrichtung sollen langfristig Erweiterungsmöglichkeiten mitgedacht werden, um die Platzzahl je nach Bedarf auf circa 150 zu erhöhen.“ Die Kita am Fort könnte durch einen Anbau um 22 Plätze erweitert werden. Im Südwesten Landaus werde ebenfalls eine neue Kita mit wohl rund 100 Plätzen wegen des neuen Stadtviertels nötig. Zudem könne die Situation in weiteren Kitas auch in den Stadtdörfern durch „räumliche Veränderungen“ verbessert werden.