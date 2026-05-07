Zum 25-jährigen Jubiläum der Kita Wildtulpe soll am Samstag eine große Party steigen. Ihren allerersten Geburtstag in der Kita feierte eine heute bekannte Persönlichkeit.

Es ist das Jahr 2001. Ein vierjähriges Mädchen feiert in der am 1. April eröffneten Kindertagesstätte Wildtulpe in Mörzheim ihren Geburtstag. Sie ist das erste Kind, dem diese Ehre zuteil wird. Das damals kleine Mädchen ist heute keine Unbekannte: Es ist die Geschäftsführerin der Stadtholding Landau Lena Dürphold, wie die Pfarrerin der Kindertagesstätte Susanne Fritsch erzählt.

Über die Jahre sollten noch viele weitere Kinder ihren Geburtstag in der Tagesstätte feiern, die nun seit 25 Jahren besteht. Mit Tanja Hauck, Kerstin Dürr und Anika Schäfer sind drei Erzieherinnen seit der Gründung der Kita mit dabei. Hauck erinnert sich an die Anfangszeiten: „Bevor die Kita eröffnet wurde, war der Förderverein schon da. Sie haben dafür gekämpft, dass Mörzheim eine Kindertagesstätte bekommt“, sagt sie.

Tanzen, singen, rappen und erzählen

Zu Beginn waren es lediglich Hauck, Dürr und Schäfer, die sich um die Kinder kümmerten. Im August 2001 kam eine vierte Erziehungsperson dazu. Heute sind es neun. Seit 2002 bekommen die Kinder Mittagsessen in der Kita, seit 2013 dürfen auch die ganz Kleinen kommen: in die sogenannte Krippengruppe. „Das ist eine kleine Gruppe mit zehn Kindern, davon sind vier Plätze für Kinder unter zwei Jahren“, sagt Hauck. Da die Kita am Ortsrand liegt, schätzt die Erzieherin die Nähe zur Natur und zu den Weinbergen. Auch deshalb arbeitet die Wildtulpe eng mit dem Naturschutzbund zusammen.

Für die Feier des Jubiläums der Kita fand sich ein Festkomitee zusammen, das überwiegend aus Kindern der Tagesstätte bestand. „Da wir unseren 25. Geburtstag feiern, haben sich die Kinder das Motto Geburtstagsparty überlegt“, sagt Hauck. Die Feier beginnt am Samstag, 9. Mai, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Pfarrerin Fritsch freut sich besonders auf diesen: „Die Kinder tragen den Gottesdienst. Sie führen einen Regenbogentanz auf, singen, rappen und tragen eine Geschichte aus einem Bilderbuch vor. Ich habe schon ein paar Gottesdienste mit Kindern gefeiert, das ist immer schön.“

Spielfest mit SV Mörzheim

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Stehempfang an der Kirche, ehe um 12 Uhr das Spielfest auf dem Mörzheimer Sportplatz mit dem SV Rot Weiß Mörzheim beginnt. „Auch hier haben sich die Kinder selbst Spiele überlegt, der Sportverein versucht möglichst viele dieser Spielideen umzusetzen“, sagt Hauck.

Die protestantische Kirchengemeinde Ilbesheim, die zum Protestantischen Pfarramt Mörzheim gehört, lädt für Donnerstag, 14. Mai, um 10 Uhr zu einem Familiengottesdienst auf dem Alten Spielplatz neben der Alla-Hopp-Anlage in Ilbesheim ein. Ein junges Team bereitet Aktionen für Kinder vor. Unter dem Motto „Komm’, wir suchen einen Schatz“ sind Schatzgräber unterwegs, um den größten Schatz des Lebens zu finden, beschreibt Fritsch den Gottesdienst. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die protestantische Kirche in Ilbesheim verlegt.