Am Samstag findet um 11 Uhr die lange verschobene Einweihung der Kommunalen Kindertagesstätte Wiesenwichtel in Edesheim statt. Alle Interessierten sind eingeladen, an diesem Tag der offenen Tür die Kita bis 14 Uhr besichtigen, wie die Verwaltung mitteilt. In der Einrichtung werden 50 Kinder aus Edesheim, Großfischlingen und Weyher in zwei altersgemischten Gruppen betreut.