Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende an der Kindertagesstätte Spatzennest in der Rathausstraße in Freimersheim ein Regenfallrohr aus Kupfer entwendet. Wie die Polizei berichtet, waren an zwei weiteren Rohren bereits die Wandhalterungen geöffnet worden. Vermutet wird, dass die Täter bei der Demontage der Rohre gestört wurden und flüchteten. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.