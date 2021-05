Mehr Platz zum Spielen und Lernen: In der protestantischen Kindertagesstätte Spiel- und Lernhaus im Horst können sich die Kinder jetzt über einen neuen Gruppenraum, einen Bewegungsraum, einen Raum für Sprachförderung und einen zusätzlichen Sanitärbereich freuen.

Für die Pädagogen gibt es außerdem einen neuen Personalraum, teilt die Landauer Stadtverwaltung mit. Die Trägerin der Kita, die protestantische Johanneskirchengemeinde Landau-Horst, hat dazu einen Großteil ihres Gemeindehauses zur Verfügung gestellt. Dadurch konnte mit finanzieller Unterstützung von Stadt und Land ein Erweiterungsbau entstehen, der Platz für eine zusätzliche Gruppe von etwa 20 Kindern bietet. Für die Erweiterung der Einrichtung einschließlich neuer Küche und Einrichtung wurden insgesamt rund 450.000 Euro investiert. 300.000 Euro hat die Stadt übernommen. Doch nicht nur im Horst, auch in Queichheim, im Schützenhof und in der Südstadt investiert die Stadt aktuell in Gebäude und Ausstattung der Landauer Kitas.

„Nichts ist beständiger als der Wandel – das gilt auch für die Kindertagesstätten in Landau“, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Darum arbeite die Stadt kontinuierlich daran, die Kitas in Landau weiter fit zu machen für Herausforderungen – wie etwa die Ganztagesbetreuung oder die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren. „Als familiengerechte Kommune legt die Stadt Landau großen Wert darauf, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. Ein gutes und umfangreiches Betreuungsangebot, auch schon für die Jüngsten, ist dabei unerlässlich“, betont der Stadtchef.

Auch weitere Kitas bekommen Geld

In Landau habe man, so die Verwaltung weiter, gemeinsam mit den freien Trägern erhebliche Anstrengungen unternommen, um die notwendigen Betreuungsquoten für alle Kinder zu gewährleisten. Die Bedarfslage und das neue Kita-Gesetz machten es aber erforderlich, weitere Plätze zu schaffen und im Zuge des Anspruchs auf eine Über-Mittag-Betreuung auch die Verpflegungskapazitäten und die Schlafmöglichkeiten auszubauen, sagt Hirsch, der auch gleichzeitig Jugenddezernent ist.

So hat der Stadtvorstand jetzt 800.000 Euro für den Ausbau der protestantischen Kita Schützenhof mit zwei weiteren Gruppen, weitere 631.000 Euro für die Erweiterung der protestantischen Kita Froschteich im Stadtdorf Queichheim und 20.000 Euro für eine neue Spielelandschaft im Außenbereich der katholischen Kita St. Maria in der Südstadt freigegeben. Rund 157.000 Euro sollen außerdem in die Ausstattung verschiedener Kitas fließen – unter anderem in den Küchenausbau.