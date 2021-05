Wippen, schaukeln, rutschen – lange war das nicht möglich auf dem „leersten Spielplatz, lang vor Corona“, wie es in einem Lied der katholischen Kita Mariä Himmelfahrt heißt. Denn auf ihrem Hof gab es ganze vier Jahre lang keinerlei Spielgeräte. Heute wird dort wieder getobt. Doch warum hat das so lange gedauert?

Endlich ist wieder was los auf dem Hof der katholischen Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt in Queichheim: Auf dem Spielgelände in der Hans-Stichter-Straße wippen zwei kleine Kinder. Ein weiteres hat es sich in der Nestschaukel bequem gemacht. Und ein viertes saust die Rutsche hinunter. Seit Herbst vergangenen Jahres ist das wieder möglich. Ihre Freude über den neuen Spielplatz haben Kinder und Erzieher in einem selbstgedichteten Lied festgehalten. „Wir freu’n uns, dass er fertig ist. Wir haben ihn schon sehr vermisst“, lautet eine Zeile davon.

Wegen Sicherheitsbedenken wurden die alten, in die Jahre gekommenen Geräte im Sommer 2016 zunächst für die Kinder gesperrt und 2017 schließlich abgebaut. „Hinter uns liegt ein steiniger Weg. Wir mussten einige Hürden nehmen, bis das neue Gelände fertig war. Aber jetzt ist endlich alles gut“, berichtet Annika Hölscher. Die Kita-Leiterin wurde in der Vergangenheit wegen der Mangelsituation von einigen Eltern kritisiert. Nicht nur intern, sondern auch öffentlich – ein Schreiben ging der RHEINPFALZ 2018 zu. In diesem warfen die Kita-Eltern der Chefin vor, sich nicht richtig um die Angelegenheit zu kümmern und die Notwendigkeit eines Spielplatzes in den Hintergrund zu rücken.

Baufirma ließ auf sich warten

„Auch mein Team und ich haben den Zustand immer bedauert“, betont Hölscher auch heute noch. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlten langsam: Organisation und Verwaltung hätten ihre Zeit gebraucht, bemerkt sie. Und auf der Zielgeraden sei es dann zu weiteren Verzögerungen gekommen.

Dieses Mal bei den Bauarbeiten selbst. „Die letzten Jahre waren nervenaufreibend. Aber ich möchte niemandem etwas krummnehmen oder irgendjemand die Schuld dafür geben. Mein Team und ich sind einfach nur froh, dass jetzt endlich alles steht“, sagt Hölscher.

Die Neugestaltung des Außengeländes lag laut der Erzieherin zunächst deshalb auf Eis, weil eine Erweiterung der Kita um zwei Gruppen im Gespräch war. Hierzu habe es Anfang 2017 Verhandlungen mit den Schwestern aus Mallersdorf, den Eigentümerinnen von Geländes und Gebäude, gegeben. Die Entscheidung gegen eine Erweiterung sei erst Ende desselben Jahres gefallen. Im darauffolgenden Jahr habe es gegolten, Sicherheitsfragen zu klären, das Spielgelände zu planen und die Finanzierung der Kosten abzuklären, wie Hölscher berichtet. „Und als dann alles geklärt war, konnte es trotzdem nicht losgehen“, sagt sie. „Die beauftragte Firma hatte 2018 keine Kapazitäten mehr. Und auch im darauffolgenden Jahr gab es bei dem Unternehmen personelle Engpässe und eine hohe Auftragslage.“ Erzieher, Kinder und Eltern mussten weiter warten. Wochenweise sei man vertröstet worden bis zum November 2019, sagt die Einrichtungsleiterin.

Corona-Pause genutzt

Dann aber rückte endlich der Bagger an. Zuerst seien ein Sandhügel mit einer Rutsche und weitere Spielgeräte errichtet worden. Nach dem Winter, im April und Mai 2020, kamen die Feinarbeiten an die Reihe: Bäume wurden gepflanzt und Rollrasen verlegt. „Während der coronabedingten Schließung hatten wir außerdem Zeit, die tristen Bodenplatten mit Spielen für die Kinder zu bemalen und das Grau durch ein tolles Bunt zu ersetzen“, sagt Hölscher. Das neue Spielgelände trägt den Namen Sonnenhof und kostete rund 25.000 Euro. Die Stadt Landau (60 Prozent), das Bistum Speyer (30 Prozent) und die Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt (10 Prozent) haben sich die Ausgaben geteilt.