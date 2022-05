Am Samstag veranstaltet die kommunale Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Freimersheim ab 14 Uhr ihr Sommerfest. Dabei werden die neu geschaffenen Räume eingeweiht. Um die Kinder entsprechend der Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes betreuen und verköstigen zu können, wurden neben einem großen Mehrzweckraum weitere Räume geschaffen beziehungsweise um- und angebaut. Die Bevölkerung hat ab 16 Uhr die Möglichkeit, den Neubau zu besichtigen. In den Innenräumen besteht Maskenpflicht.

Das Sommerfest wird mit einer Vorstellung der Vorschulkinder eröffnet. Bei einer Tombola locken Preise. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen, Fingerfood, Servela und Getränken.