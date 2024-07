22 Container werden im Laufe des Monats August in der Nähe der Kita Schützenhof in Landau aufgestellt, in denen ab dem neuen Kita-Jahr vorübergehend 35 Mädchen und Jungen betreut werden. Standort ist ein benachbartes, brachliegendes Grundstück, das sich zwischen der Kita und dem Verwaltungsgebäude der Firma Ehrmann befindet. Das teilt der Träger, der protestantische Kita-Verband Landau und Umgebung, mit. Das Provisorium, das zum 1. September bezogen werden soll, wird benötigt, weil Teile der Einrichtung nach einem Wasserschaden noch nicht bezogen werden können. Im Herbst 2023 war im Bereich des neuen Anbaus Schimmel entdeckt worden, der laut dem Träger auf Schäden im Bereich der Attika zurückzuführen sind. 53 Kinder der Kita Schützenhof werden bis zum Wiederaufbau im Kita-Gebäude betreut, die restlichen 35 in den Containern, die für ein Jahr angemietet worden sind – mit der Option, sie kürzer oder länger nutzen zu dürfen.