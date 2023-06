Am Samstag von 11 bis 14.30 Uhr wird die erweiterte Kita in Waldrohrbach eingeweiht. Die Arbeiten konnten bereits im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. Seitdem gab es weitere Arbeiten an der Außenanlage und den Innenräumen. Die Räume können besichtigt werden. Das pädagogische Personal wird die Bildungsbereiche in der Kita präsentieren. Zudem ist ein Flohmarkt geplant.