Die Stadt Landau rechnet mit rund 750.000 Euro Kosten für die 75 neuen Kita-Plätze, die sie laut dem neuen Kindertagesstättenbedarfsplan noch schaffen muss. Das hat die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt. Ein Teil der neuen Plätze wird in der Kita Ponyhof im Wohnpark am Ebenberg geschaffen, und zwar unterm Dach der Einrichtung. Aus der viergruppigen wird dann eine fünfgruppige Einrichtung. Der Bauantrag sei bereits gestellt.

Weitere Plätze sind beispielsweise in der katholischen Kita St. Albert und in einer neuen Einrichtung geplant, die im Neubaugebiet Südwest entstehen soll. Dabei müssten unter Umständen dann auch noch zusätzliche Bedarfe aus dem Ganztagesförderungsgesetz berücksichtigt werden, so die Stadt.