Albersweiler. In der vergangenen Woche sorgten seltsame Anrufe bei Betrieben in Albersweiler, die im Namen der dortigen Kita getätigt worden waren, für Aufruhr. Nun konnten die Gründe dafür aufgeklärt werden. Es steckt doch keine Betrugsmasche dahinter.

Von Judith Hörle

Nachdem am Montag und Dienstag vergangener Woche Anrufe bei verschiedenen Betrieben in Albersweiler eingingen, bei denen um Spenden für die Kita im Ort geworben wurde, meldeten sich die Geschäftsleute bei der Einrichtung, um sicherzugehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Auch bei Kita-Leiterin Dorothea Ruppert schrillten gleich die Alarmglocken, da sie von keinem Spendenaufruf wusste. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei und machte den Fall publik, um weitere Betriebe in Albersweiler zu warnen.

Doch nun hat sich herausgestellt, dass gar keine betrügerische Absicht hinter den Anrufen steckte. Der ganze Vorfall war vielmehr eine unglückliche Verkettung von mangelnder Information und fehlender Erinnerung. Was war passiert? Im November 2020 war die Kita Albersweiler zur Teilnahme an der Aktion „Sicherheitssets für Kindergartenkinder“ im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau eingeladen worden, berichtet Ruppert. „Wir fanden die Warnwesten für Ausflüge sinnvoll“, sagt die Kita-Leiterin, deswegen habe sich die Einrichtung angemeldet. Doch: „Es war nicht klar gewesen, dass im Namen des Kindergartens Telefonanrufe bei möglichen Sponsoren – Betriebe und Geschäfte – getätigt werden sollten“, betont sie. Gegenüber der Kita sei das zu keinem Zeitpunkt deutlich kommuniziert worden. Zudem habe die Kita nach ihrer Anmeldung nie eine Rückmeldung, Zusage oder genaue Ablaufinformationen erhalten. „Deshalb gingen wir davon aus, dass sich die Aktion wohl erledigt habe, und sie geriet in Vergessenheit“, sagt Ruppert. Nachdem der Sachverhalt aufgeklärt wurde, hat die Kita die Anzeige wegen Betrugs sofort zurückgezogen, wie Ruppert erklärt. „Das betroffene Unternehmen hat also tatsächlich nie eine ungenehmigte Aktion durchgeführt“, macht sie deutlich.