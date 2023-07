Mit einem Mix aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Genießen möchte die Kissel-Gruppe im Norden Landaus neues Terrain betreten. Das Projekt der Stiftung am ehemaligen Firmensitz von Kissel sieht 240 Wohnungen und einen Lebensmittelmarkt vor.

Wer im Schützenhof oder westlich davon lebt, wird künftig kürzere Wege haben, um sich ein frisches Brot oder Zutaten fürs Mittagessen zu kaufen: Die Dieter Kissel Stiftung möchte an der Herrenbergstraße einen Supermarkt bauen. Mit 1200 Quadratmetern entspricht er etwa dem firmeneigenen Nahversorger in der Taubensuhlstraße. Eingebettet ist das Gewerbe in ein Quartier, das neben Wohnungen auch Gastronomie und weitere Orte der Begegnung bieten soll.

Die Planung stehe ganz am Anfang, betonten Vertreter von Kissel und der Stadtverwaltung. Die Bauklötze im Modell seien Platzhalter, die nichts über die spätere Gestaltung der Gebäude aussagten, erläuterte Bauamtsleiter Christoph Kamplade. Sicher ist, so Oberbürgermeister Thomas Hirsch: „Das moderne Stadtquartier nimmt sich zeitgemäßer Interessen an.“ Er sprach gar von einem Meilenstein für den Wohnungsmarkt.

Für die Kissel-Gruppe ist das Projekt von zentraler Bedeutung. Sprecherin Christin Arto bezeichnete es als Herzensangelegenheit. Seit vielen Jahren schon hat das Unternehmen, das heute Partner des Edeka-Konzerns ist, seinen Hauptsitz mit Verwaltung in der Johannes-Kopp-Straße im Gewerbepark in Queichheim. Viele der 1350 Mitarbeiter hätten in der alten Firmenzentrale gelernt und deshalb eine hohe Identifikation mit dem Standort.

„Wir sind Händler“, meinte Arto, deshalb sei der Lebensmittelmarkt wesentlicher Bestandteil der Kissel-Höfe. Nach Worten von Florian Blesinger, Leiter der Unternehmensentwicklung, gibt es bisher nichts Vergleichbares. Abhol- und Lieferkonzepte sowie digitale Angebote sind die Stichworte.

Neu wird das Engagement als Wohnungsvermieter sein. Alle 240 Wohnungen sollen im Besitz von Kissel bleiben und vermietet werden. Sieben drei- bis viergeschossige Gebäude sind vorgesehen, zu je einem Drittel frei finanzierter und geförderter Wohnungsbau sowie altersgerechtes Wohnen. Man sei in guter Verbindung mit den Diakonissen, die in unmittelbarer Nähe das Bethesda betreiben.

Drei Plätze, darunter ein Park und ein Spielplatz, sollen die Kissel-Höfe zum Ort der Begegnung machen. Dazu zählt ebenso die Idee, dass sich sowohl Vereine als auch beispielsweise Musikschulen, Kitas und Sozialverbände für Veranstaltungen einmieten können. Auch Büroflächen sind in der Planung der Innsbrucker Architekten- und Ingenieurgemeinschaft ATP vorgesehen.

Die Planer nehmen das von der Herrenbergstraße aus nach Westen ansteigende Bodenniveau auf und setzen unter einen Teil der Kissel-Höfe neben dem Supermarkt eine Tiefgarage. Summasummarum stehen knapp 400 Parkplätze auf dem Zettel. Das Dach des Marktes wird begrünt und soll Schauplatz von Veranstaltungen sein. Der aufgesetzte Bau nimmt die Höhe der anderen Gebäude auf.

Laut Vorstand Helmut Braun lasse sich die Investition noch nicht beziffern, da heute große Schwankungen das Baugewerbe prägten. Sie bewege sich im höheren zweistelligen Millionenbereich.

Info

Die Pläne für die Kissel-Höfe und ein noch aufzustellender Bebauungsplan für das Mischgebiet werden heute dem Bauausschuss vorgestellt. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr. Wer sich zuschalten möchte, kann bis 16.15 Uhr eine E-Mail an presse@landau.de schicken und bekommt dann den Link zugesendet.