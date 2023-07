Die Pläne für den Bau der Kissel-Höfe liegen auf Eis. Die Unternehmensgruppe Kissel möchte in der Landauer Herrenbergstraße am ehemaligen Firmensitz ein neues Stadtquartier bauen. Vorgesehen sind ein Edeka-Markt (SBK ist Teil der Edeka-Einkaufsgenossenschaft) und ein Mix aus rund 250 Wohnungen, darunter auch altersgerechtes Wohnen, Dienstleistungen und Gastronomie. Die Pläne waren im April 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Seitdem ist nicht viel passiert. „Derzeit befinden wir uns, bezogen auf das Projekt Kissel Höfe, in der Sondierung. Aufgrund der derzeitigen Marktlage, auch bezogen auf Material- und Baukosten, sehen wir keine Notwendigkeit, das Projekt zeitnah weiterzuentwickeln. Dennoch sind wir weiterhin überzeugt vom bisher erarbeiteten Projektkonzept Kissel Höfe“, teilt Christin Arto, Leiterin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit der Kissel Holding, auf Anfrage mit. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat Kissel in enger Kooperation mit der Verwaltung den Vorentwurf und das städtebauliche Konzept erarbeitet. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde im Februar 2022 gefasst. Das Aufstellungsverfahren sei vonseiten des Unternehmens gestoppt worden, noch bevor die frühzeitige Beteiligung eingeleitet werden konnte, und ruhe derzeit.