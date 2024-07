Da wird die Freude in zahlreichen Gemeinden in der Region groß sein. Denn die Lokale Aktionsgruppe Pfälzerwald plus hat entschieden, welche Bewerber in der aktuellen Förderrunde mit Zuschüssen aus dem Leader-Programm bedacht werden. Und alle zwölf Initiativen kommen zum Zug. Damit können sie ihre Kleinstprojekte nun bis Oktober umsetzen. Dazu zählen in unserem Verbreitungsgebiet der Förderverein Dörrenbach mit seinem Milchhäuschen, der Verein s’Dorfläwe Oberotterbach mit seinem Café Lädl, der

SV Oberotterbach mit seinem Kleinkindbereich in der Begegnungsstätte und der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald mit seinem MTB-Kongress. Zudem können sich drei Ortsgemeinden über Zuschüsse freuen. So lässt sich in Schweighofen nun ein Bürgercafé einrichten, in Böllenborn die Picknickplätze neugestalten und in Darstein ein Dorfmittelpunkt schaffen. Eigentlich waren nur elf Projekte ausgewählt worden, aber da noch Geld übrig war, schaffte es auch noch der Pfälzerwald-Verein Annweiler auf den letzten Drücker ins Ziel. Dieser will den bekannten Aussichtspunkt Kirschfelsen neu gestalten. Ein lange ersehntes Projekt, nachdem die markante Waldtribüne vor fünf Jahren weichen musste.