Die „Horstler“ hatten ihre Kerwe schon, lange bevor es in dem Wohngebiet eine Kirche gab. Das wissen nicht nur die Katholiken des Stadtteils zu erzählen, die nun die Kirchweihfest feiern.

Wenn man heute von „Kirche in Not“ spricht, dann ist vor allem von einem Schwund der Gläubigen, leeren Kirchenbänken und dem Verkauf von Gotteshäusern die Rede. Das genaue Gegenteil war das mit der „Notkirche“, die vor 60 Jahren von den Katholiken des damals neugegründeten Stadtteils Horst im kleinen ehemaligen Bullinger’schen Haus an der Ecke Dresdner Straße/Danziger Platz eingerichtet wurde. Sie wurde schnell zu eng für die wachsende Gemeinde, sodass schon drei Jahre später die zweite Behelfskirche an der Helmbachstrasse eröffnet wurde. Schon damals wurden zwei Kindergarten-Gruppenräume integriert und damit das Konzept für den Bau der Pfarrkirche St. Elisabeth fast an gleicher Stelle projiziert, die am 17. Juni 1974 geweiht wurde. Erbaut wurde diese Kirche nämlich als sakrales Herz eines ganzes Pfarrzentrums, das unter einem Dach Pfarrhaus, Pfarrheim und Kindergarten vereinte. Von Anfang an also sollten in diesem zusammenhängenden Gebäudekomplex Gebet und Alltag vereint sein. Zweckmäßig lässt sich eine Kirchenwand zum großen Foyer hin öffnen, das auch von kirchenfernen Menschen besucht und gebucht werden kann. Im Untergeschoss gibt es Jugendräume und sogar einen Schankraum mit Kegelbahn, der ehrenamtlich bewirtschaftet wird.

2500 Katholiken im Horst

„Deshalb ist bei uns immer was los“, freut sich Traudel Heß. Die Vorsitzende des Gemeindeausschusses erzählt von Treffen der katholischen Frauengemeinschaft und Seniorennachmittagen. Es gibt den 14-tägigen freien Mittagstisch, der auch viele Migranten anziehe, und ein jährliches Schlachtfest. Auch die Proben der eigenen Bläsergruppe „X-Tett“ finden hier statt. Heß findet es – genau wie ihr Verwaltungsratskollege Werner Proksch – sehr bezeichnend, dass das ausgegebene Festtagsmotto „Den Glauben leben – den Glauben feiern“ die ursprüngliche Idee einer Stätte der Begegnung auch fünf Jahrzehnte später lebendig widerspiegelt.

Neue „Satellitenstadt“

Von Anfang an war die Kirche St. Elisabeth als Mittelpunkt der neuen „Satellitenstadt“ ein wichtiger Ort des öffentlichen Lebens, was bereits Walter Morio, Landaus damaliger Oberbürgermeister, erkannte: „Sie erweisen damit der Stadt einen besonderen Dienst. Mit seinem Versammlungsraum, den Jugendräumen, der Kegelbahn und dem Kindergarten bedeutet dieses Zentrum eine wesentliche Bereicherung der Infrastruktur dieses Gebiets“, würdigte er in seinem Grußwort zur Einweihung. Die Kirche ist für die etwa 2500 Katholiken im Horst auch eine Herausforderung: Die optisch angegraute Fassade soll in Angriff genommen werden, sobald die Finanzierung in trockenen Tüchern ist. Das Innenleben des Pfarrzentrums ist dagegen gut in Schuss.

Die Kirche selbst ist, entgegen einer weit verbreiteten Fehleinschätzung, nicht aus Beton, sondern aus Stein erbaut. Allerdings sind die sakralen Gestaltungselemente des Innenraums und auch einige markante Blickpunkte an der Außenfassade in Beton gegossen. Die künstlerische Gestaltung oblag dem Karlsruher Bildhauer, Maler und Hochschullehrer Emil Wachter (1921 bis 2012), der überregionales Ansehen genoss. In der St. Elisabeth-Kirche hat der gläubige Katholik ein bildhaftes Szenario mit Botschaften aus dem alten und neuen Testament geschaffen, das moderne und archaische Bildsprachen vereint und damit den Bogen über die Anfänge der Christenheit bis in die Gegenwart spannt.

Kirchweihfest am 23. Juni

Das wichtigste Element ist eine fünfstöckige Bildsäule, die die Mittelachse des Raumes und zugleich die Verbindung von Erde und Himmel markiert. Die flankierenden Fensterflächen, die von der Morgensonne durchdrungen werden, trennen, so die Intention des Künstlers, das oft Grausame, Sinnlose der Außenwelt von der frohen Botschaft des Erlösers und symbolisieren „die Erwartung eines noch unzugänglichen Lichts“. Die Säule kann auch als Kopf eines liegenden Körpers aufgefasst werden. Dessen Schultern wären dann die Seiteneingänge, das Herz der Altar und der Körper die versammelte Gemeinde. Die ist direkt am Weihetag, 17. Juni, zu einer Kirchenbetrachtung und am darauffolgenden Sonntag, 23. Juni, zum Kirchweihfest eingeladen.

Info

Montag, 17. Juni, 18 Uhr: Einführung in die religiöse Kunst und die Symbolik der Bildmotive von Emil Wachter durch Diakon Gottfried Böhm. Sonntag, 23. Juni: 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Weihbischof Otto Georgens und Kirchenchor St. Augustinus. Ab 12.30 Uhr Festprogramm mit Musik, Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte mit Angeboten für Kinder.