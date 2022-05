Für Samstag und Sonntag lädt die Protestantische Kirchengemeinde Billigheim-Ingenheim zu ihrem Kirchturmfest rund um die Martinskirche ein. Der Kirchturm ist in seinem unteren Teil aus dem 11. Jahrhundert das älteste Gebäude Billigheims. Gefeiert wird er alle zehn Jahre, um die anstehenden Sanierungsarbeiten zu unterstützen. Eröffnung ist am Samstag um 18 Uhr, ab 20 Uhr spielt das Gesangsduo Franz und Werner, abgelöst durch Tanzdarbietungen der Trachtengruppe Billigheim und der Desert Roses. Um 24 Uhr wird vom Kirchturm zur guten Nacht musiziert. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, um 10.30 Uhr ist der Festgottesdienst mit Beteiligung des Posaunenchors der Stadtmission Bad Bergzabern. Nach dem Mittagessen erfreut der Bauchredner Pascal Huber Groß und Klein. Die Bühne ist davor und danach für Musik und Kleinkunst geöffnet. Für ein umfangreiches Kinderprogramm ist gesorgt. Man kann auch in der Kirche Tischtennis spielen. Den ganzen Tag über werden Kirchen- und Turmführungen angeboten. Am Sonntag um 18 Uhr singt der Evangelische Kirchenchor Ingenheim eine Serenadenkonzert. Danach tritt ab 20 Uhr Frank Petersen auf.