Die Kirchstraße, die von der Ortslage Impflingen in Richtung der B38 führt, wird ab Montag wegen Straßenarbeiten voraussichtlich für neun Wochen voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Die Fahrbahn wird in dieser Zeit erneuert. Der LBM bittet alle Anlieger, das Halteverbot einzuhalten und dadurch eine reibungslose Sanierungsmaßnahme zu gewährleisten. Die Umleitung während der Sanierungsarbeiten zur Siedlung an der Friedhofstraße erfolgt über den befestigten Wirtschaftsweg am Friedhof auf die K 45 und ist ausgeschildert. Die Kosten für die rund 430 Meter lange Baumaßnahme belaufen sich auf rund 235.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Mitte August abgeschlossen sein.