Wie lassen sich Mündigkeit und Freiheit in Staat, Gesellschaft und Kirche heute realisieren? Das ist eine der Fragen, denen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst bei einer Podiumsdiskussion am Samstag, 28. Januar, im Protestantischen Bildungszentrum Butenschoenhaus in Landau nachgehen werden. Sie diskutieren im Rahmen einer kirchengeschichtlichen Tagung über das Thema „Mündigkeit und Freiheit“. Astrid von Schlachta moderiert die Veranstaltung, die von 11 bis 12.30 Uhr ist. Mitwirken wird zudem Vertretungsprofessor Christian Witt von der Universität Tübingen. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Evangelischen Akademie der Pfalz, des Vereins für Pfälzische Kirchengeschichte, des Mennonitischen Geschichtsvereins und des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde. Um eine verbindliche Anmeldung bis Dienstag per E-Mail an veranstaltungen@eapfalz.de wird gebeten.