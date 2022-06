Zum sechsten Mal bereitet das Chor- und Bandfestival der Protestantischen Landeskirche in der Stiftskirche der Popularmusik die Bühne – 12 Pfälzer Formationen sowie Gäste aus Württemberg wollen die Zuhörer unterhalten.

Es ist seit Jahren ein publikumswirksamer Aktivposten der pfalzübergreifenden Veranstaltung: Eingebettet in die Kirchenmusikfesttage Pfalz der Protestantischen Landeskirche mit mehr als 30 Veranstaltungen zwischen Homburg und Speyer lädt das 6. Chor-und Bandfestival am Samstag, 2. Juli, von 14 bis 22 Uhr ins Zentrum der Stadt. Zwölf Formationen aus der gesamten Landeskirche werden ihr musikalisches Können aus den Bereichen Sacro-Pop, Rock, Jazz und Folk auf der technisch und optisch wohlpräparierten Altar-Bühne der Stiftskirche präsentieren. Chöre, Bands, Gitarrengruppen, Brass-Ensemble und Folk-Duo – von Arrangements über Cover-Versionen bis Eigenkompositionen spannt sich das Spektrum der Darbietungen.

Leitung und Organisation liegen in Händen von Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant, Popularbeauftragter der Evangelischen Kirche der Pfalz, und seinem Stellvertreter, dem Kuseler Bezirkskantor Tobias Markutzik.

Hebräischer Pop und Pälser Gitarrenchor

Eröffnen wird das Festival der zuständige Dezernent Manfred Sutter und mit ihm die vor 19 Jahren gegründete und seither mehrfach ausgezeichnete New Brass Big Band aus Neustadt-Mußbach, die unter Leitung von Ralph Himmler Kostproben ihres exzellenten Repertoires geben wird. Daran schließen sich in loser Folge an das Musikteam der Johanneskirche Pirmasens und der Gospelchor Schir BeMataná aus Thaleischweiler-Fröschen, der sich vor allem hebräischer Popularmusik widmet.

Es folgen das Duo Ääfach Anderschd aus Schönau, unter anderem mit wunderbarem Irish Folk, der über die Landesgrenzen renommierte Chor GospelMax aus Maxdorf sowie S.I.G.N. aus Dudenhofen, bevor Amuse Gueule, das Pirmasenser Jazz-Ensemble um Maurice Croissant, tüchtig einheizt. Auch zwei Landauer Formationen mischen mit: Zum einen der Gitarrenchor Pälser Saidezerrer unter Leitung von Dagmar Rheude und der Frauenchor SingConTakt mit Thomas Leiner am Pult.

Es kommen Gäste aus BaWü

Dass es auch auf der Orgel peppig-poppig zugehen kann, stellt Landeskirchenmusikdirektor am frühen Abend unter Beweis, bevor der Jugendchor Unisono gemeinsam mit dem Jungen Kammerchor PS, beides Ensembles von Croissant, die Auftrittsfolge abrundet. Prominentes Gastensemble des Abends ist dann nach Pause und erneutem Soundcheck ab 20.30 Uhr der äußerst erfolgreiche LAKI PopChor der Württembergischen Landeskirche unter Leitung von Hans-Joachim Eißler. Er wird mit seinem Programm „Thankful“, begleitet von einer Band aus Taste, Saite und Percussion, bewegende Momente ebenso wie groovig mitreißende Rhythmen präsentieren.

Die Pforten der Stiftskirche bleiben den Tag über geöffnet. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Akteure dennoch.