Landau/SÜW. Die bundesweite Aktion #deineTaufe der Evangelischen Kirche wird auch in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gefeiert.

Im Protestantischen Kirchenbezirk Landau werden schwerpunktmäßig rund um den Geburtstag Johannes des Täufers am 24. Juni Taufen unter freiem Himmel angeboten. Wie die Gemeinde mitteilt, feiert der Bereich Landau-Mitte am 24. Juni um 14 Uhr einen Gottesdienst mit anschließendem Mitbringfest und Livemusik (Friends Selection) im Kanu-Club Landau sowie am 23. September um 15 Uhr im Ökumenischen Kirchenpavillon Landau Himmelgrün auf dem LGS-Gelände. Die Kooperationszone Storchengemeinden feiert am 24. Juni um 14.30 Uhr in der Protestantischen Kirche im Unterdorf in Hochstadt einen Taufgottesdienst mit anschließendem Gartenfest mit Kaffee und Kuchen. Die Kooperationszone Nordwest feiert am 25. Juni um 10.30 Uhr an der Fischerhütte im Kaltenbachtal in Rinnthal ein Tauffest am/im Kaltenbach, begleitet von Blechbläsern aus Rohrbach. Es ist egal, ob die Täuflinge ganz jung oder erwachsen sind.

Jeweils Kontakt zu den vier Veranstaltungen: Pfarrerin Heike Messerschmitt, Telefon 06341 620808; Pfarrer Jürgen Leonhard, Telefon 06341 620806; Pfarrer Uwe Laux, Telefon 06347 8619, Pfarrer Martin Anefeld, Telefon 06341 969300.