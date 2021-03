Mit einer Andacht der Zuversicht wollen die beiden großen Kirchen und die Stadt Landau am Sonntag, 7. März, 16 Uhr, den Bürgern Mut machen. Die Online-Andacht ist Teil einer städtischen Optimismus-Kampagne in Coronazeiten. Oberbürgermeister Thomas Hirsch ist überzeugt, dass der Glaube für viele Menschen ein Quell der Hoffnung ist. Daher freue er sich über die besondere Andacht mit interaktiven Elementen. Die beiden Dekane Axel Brecht (katholisch) und Volker Janke, die den Gottesdienst gemeinsam mit den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Landau gestalten, wollen in der Krise mit Impulsen Mut machen und Zuversicht geben. Über das Videokonferenzsystem der Stadt Landau könnten beliebig viele Menschen an der Andacht teilnehmen und sich aktiv einbringen. Die Andacht wird live aus Rathaus, Stiftskirche und Marienkirche per Webex-Videokonferenz gesendet. Wer online dabei sein möchte, kann über einen Link beitreten, der auf der städtischen Internetseite www.landau.de unter Veranstaltungen ebenso zu finden ist wie auf den Webseiten der Stiftskirchengemeinde und der Pfarrei Mariä Himmelfahrt.