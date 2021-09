Die Kirchengemeinden St. Albert und Matthäuskirchen laden für Samstag ab 15 Uhr zu einem zweitägigen ökumenischen Schöpfungsfest mit Workshops. Das teilt der protestantische Pfarrer Stefan Bauer mit. Dabei wird auch das Projekt „Pflanz Dich hin ...“ gestartet, in dessen Zuge unter anderem ein Bücherschrank eröffnet und ein Bibelgärtchen bepflanzt. Zudem soll es Urban-Gardening-Flächen geben. Dazu wird es zunächst eine Ideensammlung geben und die Gelegenheit für Interessierte, sich am Projekt zu beteiligen, sagt Bauer weiter. Weiterhin gibt es unter anderem eine Filmnacht, am Sonntag dann einen ökumenischen Gottesdienst mit einem Gesangstrio und Orgelbegleitung.