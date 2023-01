Das katholische und das protestantische Dekanat Landau sind gemeinsam bei einer Hochzeitsmesse in der Festhalle dabei. Am Sonntag, 29. Januar, von 11 bis 18 Uhr präsentieren nicht nur über 45 Aussteller von der Brautmode über die Hochzeitsfotografie bis zur traumhaften Hochzeitstorte ihre Angebote, sondern auch die protestantische und die katholische Kirche informieren unter dem Motto „kirchlich heiraten“. Dabei geht es um „trauen - segnen - begleiten“, also alles rund um die Ehe. Dazu die Dekane Volker Janke und Axel Brecht: „Sie wollen kirchlich heiraten und zueinander vor Gott Ja sagen? Dann sind Sie bei uns richtig.“ Im katholischen Dekanat Landau, das den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau umfasst, laden Dutzende Kirchen und Kapellen in acht Pfarreien dazu ein, für Hochzeiten genutzt zu werden. Der protestantische Kirchenbezirk Landau mit 37 Kirchengemeinden liegt im Dreieck von Hayna, Hauenstein und Hainfeld. Bei der Hochzeitsmesse informieren Vertreterinnen und Vertreter der beiden Dekanate über die kirchliche Hochzeit, mögliche Orte der Trauung, das ökumenische Zusammenspiel oder was ist, wenn Frau oder Mann keiner Kirche angehören. Die Kirchen helfen bei der Vorbereitung einer kirchlichen Trauung und begleiten die Partner, „damit auf dem Weg nichts schiefgeht – direkt vor Ort, mit Broschüren und mit einer Gratis- App.“