Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt lädt für Sonntag, 17 Uhr, zu einem Tiersegnungs-Gottesdienst am 9. Juni, ins Kirchenpavillon auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau im Wohnpark am Ebenberg. Das Pastoralteam unter Leitung von Dekan Axel Brecht möchte die Besucher, ihre Familien und die (Haus-)Tiere unter den Segen Gottes stellen. Musikalisch sorgt Dekanatskantor Horst Christill für den richtigen Ton und greift das Heulen der Wölfe und Trillern der Vögel gerne auf. Zum Tiersegnungs-Gottesdienst können Katz' und Maus und Hund und Pferd und andere (Haus-)Tiere mitgebracht werden, heißt es in der Einladung.