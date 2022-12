Die Polizei macht in Edesheim derzeit Kasse. Bei Kontrollen in der Straße Kirchberg am Mittwoch und Donnerstag hat sie innerhalb kurzer Zeit zusammengerechnet 20 Verstöße geahndet. Die Autofahrer waren entgegen der Einbahnstraße unterwegs. Die Straße im Norden der Gemeinde verbindet die Ortsdurchfahrt mit der Ruprechtstraße, die weiter in Richtung Hainfeld führt. Sie ist gewöhnlich für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Allerdings gilt dort vorübergehend eine Einbahnstraßenregelung, sodass nur von der Ruprechtstraße kommend in Richtung Staatsstraße und von dort weiter nach Landau gefahren werden kann. Hintergrund ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt. Derzeit läuft der sechste Bauabschnitt, wofür die beiden Kreuzungen Ruprechtstraße beziehungsweise Eisenbahnstraße und Staatsstraße gesperrt wurden. Die offizielle Umleitung über Roschbach und Hainfeld ist ausgeschildert. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Straße Kirchberg und den Gefahrensituationen, die sich beim Begegnungsverkehr vor allem für die Fußgänger ergeben können, wurde sie zur Einbahnstraße ausgewiesen, teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. „Aus diesem Grund müssen die Schulbusse von Groß- beziehungsweise Kleinfischlingen kommend auch durch die Speyerer Straße fahren. Mit der Folge, dass beidseitig ein eingeschränktes Halteverbot aufgestellt wurde“, heißt es aus dem VG-Rathaus. Diese Maßnahme erfolgte in Absprache mit der Ortsgemeinde, dem Landesbetrieb Mobilität, der Palatina Bus GmbH und der Ordnungsbehörde Edenkoben.