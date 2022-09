Es ist die erste Aktion ihrer Art in Deutschland: das Kinofest. Die Idee: Der Besuch aller Filme in einem Kino am kommenden Samstag und Sonntag kostet fünf Euro – unabhängig vom Platz. Mit dabei ist dann auch die Landauer Filmwelt, wie Inhaber Dragan Vukmirovic berichtet. Es gehe natürlich darum, so viele Besucher wie möglich ins Kino zu locken und durch diese Aktion das Interesse am Kino wieder zu wecken. Stichworte: Corona, Streaming – die Branche ist gebeutelt, es soll Leben in die Lichtspielpaläste kommen. „Die Lust aufs Kino soll wieder geweckt werden.“ Aber ihm gehe es auch darum, ärmeren Kindern und Familien einen Kinobesuch zu ermöglich, sagt Vukmirovic. Denn diese litten wegen der steigenden Energiepreise und der Inflation ebenfalls.