400 Herzenswünsche von Mädchen und Jungen hängen am Landauer Kinderwunschbaum auf dem Rathausplatz. Im Kunsthandwerker-Pavillon 2 auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt warten sie darauf, von Bürgern „gepflückt“ und erfüllt zu werden. Bereits zum elften Mal sorgt die Aktion in Kooperation mit der Stiphtung Christoph Sonntag und dem Haus der Familie dafür, dass die Weihnachtswünsche von Kindern aus einkommensschwachen Familien wahr werden.

Bei Eröffnung der Aktion dankte Oberbürgermeister Thomas Hirsch besonders Koordinatorin Susanne Burgdörfer vom Haus der Familie und Markus Moser von der Adler Apotheke, die wieder als Sammelstation für die Geschenke dient. „Die Nachfrage war in diesem Jahr sehr groß gewesen, und wir konnten tatsächlich 400 Karten verteilen“, sagte Burgdörfer. „Aber wir sind uns sicher, dass es uns abermals gelingen wird, alle Wünsche am Baum Wirklichkeit werden zu lassen.“

Lob für Mitmenschlichkeit

Kabarettist Christoph Sonntag, dessen Stiftung dafür sorgt, dass am Ende keine Kinderwünsche am Baum unerfüllt bleiben, ist froh, dass die Kooperation mit der Stadt Landau schon so viele Jahre existiert. „Der Kinderwunschbaum ist mein Herzensprojekt! Es ist jedes Jahr schön zu sehen, wie groß in der Stadt Landau die Bereitschaft ist, einander zu helfen und welch großen Stellenwert die Mitmenschlichkeit zum Glück noch immer in unserer Gesellschaft hat“, ließ Sonntag übermitteln, weil er nicht vor Ort sein konnte.

Die Wunschkärtchen waren im Vorfeld in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Landau verteilt worden. Jeder Wunsch sollte einen Maximalbetrag von 30 Euro nicht überschreiten. Der Baum ist täglich zwischen 11 und 20 Uhr zugänglich. Bis spätestens Dienstag, 13. Dezember, sollte das weihnachtlich verpackte Geschenk dann zusammen mit der Wunschkarte in der Adler Apotheke (Rathausplatz 2) abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr.

Unterstützt wird die Aktion neben dem Haus der Familie auch vom städtischen Jugendamt, dem Kinderschutzbund, dem Caritas-Zentrum, dem Diakonischen Werk, dem Stadtteilbüro Landau-Süd und der Jugendhilfe Jona. Ein weiterer Kooperationspartner ist das Spielwarenfachgeschäft „Wunschträume“ in der Königstraße.