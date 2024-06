Am Samstag, 8. Juni, steigt von 11 bis 16 Uhr der 31. Landauer Kindertag in der Innenstadt. Über 70 Vereine, Verbände und Institutionen beteiligen sich mit Mitmachaktionen. Beigeordnete und Jugenddezernentin Lena Dürphold (CDU) wird den Kindertag um 11.30 Uhr auf der Bühne am Stiftsplatz eröffnen. Nach ihren Angaben sind rund 800 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Sie bespielen Mitmachstände an Ober- und Untertorplatz, die komplette Marktstraße entlang bis zum Thomas-Nast-Platz, in der Ostbahnstraße, am Obertorplatz und dem Stiftsplatz, erläutert Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer. Alle Einnahmen aus dem Verkauf von Kuchen oder Getränken kommen wieder Kindern zugute. Beim Kindertag wird auch das Entenrennen des Kinderschutzbundes ausgetragen. Weitere Infos im Netz unter jufoelandau.com.