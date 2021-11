Vermutlich Kinder oder Jugendliche haben am Samstag im Zeitraum von 18 bis 21.30 Uhr ein Auto beschädigt, das auf dem Kirchberg- Parkplatz in Edenkoben abgestellt war, wie die Polizei berichtet. Die bisher Unbekannten kletterten auf das Auto und verursachten so auf dem Dach Kratzer, Dellen und Abdrücke. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.