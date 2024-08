Zum zweiten Mal gibt es in Landau eine Kinderstadt der Landauer Jugendförderung. Noah, Lara, Linus und Ole berichten, was sich am Freitag, dem fünften und letzten Tag, getan hat.

Wir Kinderstadtreporter sind uns einig, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein wollen. Die Kinderstadt hat uns allen total viel Spaß gemacht. Besonders toll war, dass man Süßigkeiten einkaufen konnte, dass es Tagesangebote gab, dass es ein Kosmetikstudio, ein Kinderzentrum, einen Zirkus, eine Kreativwerkstatt und eine Verwaltung gab.

Am Donnerstag war, nachdem diese Woche schon das Reptilium, das DRK, die Feuerwehr und der Turnverein 1861 bei uns waren, auch die Polizei mit einem echten Spürhund bei uns und hat uns einen Hindernis-Parkour gebaut. Es war toll, diese Woche so viele verschiedene Berufe kennenzulernen.

Gestern Morgen haben wir uns als Erstes in unserer Tagesschau einen selbstgemachten Bericht über Kinderrechte angeschaut. Es wurde auch die Bürgermeisterin Sophia, die gemeinsam mit unserem Bürgermeister Luca gewählt wurde, interviewt. Ihr ist besonders wichtig, dass wir in einer Demokratie leben, die Mitbestimmung hochhalten, und sie hört sich als Bürgermeisterin die Wünsche der Kinderstadtbevölkerung an.

Uns sind die Kinderrechte auch außerhalb der Stadt besonders wichtig. Kinder sind auch Menschen, und alle Menschen haben die gleichen Rechte und dürfen mitbestimmen.

Nach der Arbeit bei den Stationen war das Mittagessen immer richtig lecker. Das hat uns Steffi von Esskultur gekocht. Gestern Nachmittag kamen zum Abschluss unsere Eltern zu Besuch und einige Kinder führten Zirkus- und Theateraufführungen auf. Ein paar andere Kinder bereiteten Schokofrüchte für alle Kinder und Besucher unserer Stadt vor.

Rundum war die Kinderstadt sehr gelungen und wir freuen uns bereits auf das nächste Mal. Bis nächstes Jahr, eure Kinderstadtreporter 2024.