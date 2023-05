Eine Spende in Höhe von 12.000 Euro, die der Stadtrat Annweiler von der Firma Hornbach erhalten hat, soll unter anderem in Arbeiten fließen, die auf dem Kinderspielplatz im Stadtteil Bindersbach vorgesehen sind. Drüber hat der Ortsbeirat informiert. So soll auf der Anlage ein Kinderspielturm aus Holz entstehen, die von der Form her der Burg Scharfenberg gleichen soll, die im Volksmund auch Burg Münz genannt wird. Die Arbeiten übernimmt die Firma Seibel aus Wilgartswiesen. Im Juni soll das Fundament betoniert und der Turm aufgebaut werden. Danach soll es, so Ortsvorsteher Dieter Götten, eine kleine Feier geben.