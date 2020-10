Der Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße sucht noch Berater für das Sorgentelefon. Wie der Verein mitteilt, sind bei den Schulungen noch Plätze frei. Diese sind am Freitag, 30. Oktober, von 18.30 bis 21.30 Uhr, sowie am Samstag, 31. Oktober, von 9 bis 16 Uhr sind noch Plätze frei. Die 80-stündige Schulung für 16- bis 20-Jährige zur Vorbereitung auf die Telefondienste umfasst als Schwerpunktthemen neue Medien, sexuellen Missbrauch, Tod/Trauer oder Suizid, aber auch Gesprächsführung und Infos zum Hilfenetz. Anmeldung per E-Mail an kjt@blauer-elefant-landau.de. Die Ausbildung ist kostenlos.