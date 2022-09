Kinder sollen sicher im Netz surfen. Um Eltern bei diesem Anliegen zu unterstützen, bietet der Kinderschutzbund Landau-SÜW am Montag von 19 bis 21.30 Uhr im Kinderhaus Blauer Elefant im Nordring 31 in Landau erneut in Präsenz eine Praxiswerkstatt zum Thema „Sicherheitseinstellungen im Internet“ an. Erziehungswissenschaftler Moritz Negwer richte dann mit Eltern Geräte mit digitalem Zugang kindgerecht ein und gebe Impulse für mehr Sicherheit im Netz. Interessierte können sich telefonisch unter 06341 141414 oder per E-Mail an geschaeftsstelle@blauer-elefant-landau.de anmelden. Kosten: 15 Euro pro Person.