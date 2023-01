Die Charity-Aktion von Stabila in Annweiler im Wert von 2000 Euro ist dem Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße zugutegekommen. Von April bis Oktober 2022 waren Handwerksbetriebe auf internationalem Terrain von der Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH im Netz dazu aufgerufen, ihre Aufkleber für den guten Zweck einzusenden. 242 Sticker aus 15 Ländern wurden geschickt, darunter nebst Aufklebern der Partnerunternehmen auch von Kinderhand gestaltete Motive wie eine Fuchsschwanzsäge oder eine Wasserwaage. 16 Posts wurden dabei zur Entwicklung der Sticker-Wall geschaltet, 7 Giveaway-Pakete online verlost und in 8 Posts die Arbeit des Kinderschutzbundes am Standort Landau reichweitenstark vorgestellt. Fünf Euro pro Aufkleber kamen als aufgerundete Summe nun dem Blauen Elefanten zugute. Stabila-CEO Ulrich Dähne überreichte den Scheck.