Landau. Der Kinderschutzbund bildet ab Ende Juni Ehrenamtliche zu Lernpaten aus, um Grundschulkinder auf schulischer, emotionaler und sozialer Ebene zu fördern.

Nach Angaben des Kinderschutzbundes gibt es eine hohe Nachfrage von Schulen aus Stadt und Kreis nach weiteren Lernpaten für Grundschulkinder, die zu Hause nicht die notwendige Unterstützung bekommen und Hilfe benötigen, um in der Schule erfolgreich zu sein. Die Initiative „Keiner darf verloren gehen“ besteht seit 2007 und wird derzeit in rund 120 rheinland-pfälzischen Schulen umgesetzt.

Lernpaten sollen den Kindern vermitteln, dass sie für sie da sind, dass die Kinder ihnen wichtig sind und dass diese okay sind, so wie sie sind. Durch persönliche Zuwendung, Wertschätzung und den zum Teil spielerischen Umgang mit dem Lernstoff sollen die Kinder mehr Spaß und Motivation am Lernen haben, Vertrauen in ihre Fertigkeiten gewinnen und ihre sozialen Fähigkeiten erweitern. Die Unterstützung ist beispielsweise für Kinder gedacht, deren Eltern sich getrennt haben, die Krankheit oder Verlust einer wichtigen Bezugsperson erlebt haben, die einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben oder unter Armut und Ausgrenzung leiden, erklärt Diplom-Psychologin und Projektkoordinatorin Vanessa Lang.

Lernpaten werden in einer 30-stündigen Schulung vorbereitet und unterstützen dann ein bis zwei Stunden in der Woche ein von den Lehrkräften ausgewähltes Kind.

Info



Die Ausbildung neuer Lernpatinnen startet am Samstag, 26. Juni. Interessentinnen können sich per E-Mail unter lernpaten@blauer-elefant-landau.de für ein Vorgespräch melden. Sie benötigen ein polizeiliches Führungszeugnis. .