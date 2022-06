Der Kinderschutzbund Landau-SÜW bietet am Montag, 4. Juli, und am Montag, 12. September, 19 bis 21.30 Uhr im Kinderhaus Blauer Elefant, Nordring 31, zwei Seminare zum Thema „Sicherheitseinstellungen im Internet“ an. Dort werde Erziehungswissenschaftler Moritz Negwer mit Eltern gemeinsam Geräte mit digitalem Zugang kindgerecht einrichten und Impulse für mehr Sicherheit im Netz geben, teilt der Kinderschutzbund mit. Damit soll dabei geholfen werden, dass Kinder und Jugendliche das Internet sinnvoll nutzen und die Sicherheitseinstellungen an den Geräten von vornherein stimmen. Denn Laptops, Smartphones, Tablets und internetfähige Spiele-Konsolen spielten eine bedeutende Rolle in der Lebenswelt der Heranwachsenden.

Anmeldung

Interessierte können sich ab sofort telefonisch unter 06341 141414 oder per E-Mail an geschaeftsstelle@blauer-elefant-landau.de anmelden. Die Teilnahme an der Praxiswerkstatt kostet 15 Euro pro Person.