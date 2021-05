Der Kinderladen und der Eltern-Kind-Treff des Kinderschutzbundes Landau-Südliche Weinstraße öffnen nach etlichen Wochen der Schließung wieder. Das Second-Hand-Geschäft für Kinderkleidung im Landauer Nordring ist ab sofort geöffnet: dienstags von 10 bis 12, donnerstags von 14 bis 16 Uhr und an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat. Eine Sachspendenannahme ist noch nicht möglich. Das Familienbildungsangebot am Danziger Platz folgt zum 1. Juni, es sind Anmeldungen erforderlich.

Im Mehrgenerationenhaus Landau haben dann Mütter und Väter mit ihren Babys wieder die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, Spielerfahrungen in der Gruppe zu sammeln und sich bei Bedarf Beratung bei qualifizierten Fachkräften oder Ehrenamtlichen zu holen. Während bei den Erziehungsberechtigten der Fokus auf Austausch und Entlastung liegt, spielen Kinder mit Gleichaltrigen und entwickeln damit ihre sozialen und kognitiven Fähigkeiten. Um in Zeiten von Covid-19 an Treffen teilnehmen zu können, müssen Familien sich über das Online-Tool „Doodle“ anmelden.