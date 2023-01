Landau. Kinder, die Gewalt, Missbrauch oder eine schwierige Scheidung ihrer Eltern erleben, erhalten Beratung im Landauer Kinderhaus Bauer Elefant. Als Schutztier bekommen sie einen Plüschelefanten geschenkt. Da die Herde stark geschrumpft ist, muss Nachwuchs her – H&M hilft dabei.

Der Elefant strahlt allgemein Ruhe und Kraft aus. Für hilfsbedürftige Kinder kann die Mini-Version – ein blauer Plüschelefant zum Kuscheln – ebenfalls ein wenig beruhigen und in der schwierigen Lage Halt geben. „Da unsere Schutztier-Herde zuletzt allerdings stark geschrumpft ist, wünschen wir uns (...) für unser Fachkräfte-Team in den Bereichen Kinderschutzdienst und Jugend- und Familienberatung sowie die dort unterstützten Kinder wieder elefantösen Nachwuchs“, erklärt Birgit Kimmel, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes.

Dieser Mission nimmt sich noch bis zum 15. Januar der Landauer H&M Store in der Marktstraße 58 an. Hier können die Schutztiere – kinderfreundlich produziert vom Kinderschutzbund Bundesverband – für 10 Euro pro Stück vor Ort gekauft und in einem Korb für den guten Zweck gesammelt werden. „Als Dankeschön erhalten H&M-Kund*innen für ihre Spende einen Sofortrabatt von 15 Prozent auf ein Teil“, so Claudia Suhajda, Store-Managerin der Landauer H&M-Filiale.