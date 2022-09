Der Kindergarten St. Pirmin in Godramstein hat nun einen Förderverein. Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Kindergarten bei der Beschaffung von Spiel- und Lehrmaterial, der Gestaltung der Kindergartenräume und des Spielplatzes zu unterstützen, sowie Mittel für die Kinder zur Verfügung zu stellen und Aktionen zu finanzieren, teilt der Verein mit. Die erste Veranstaltung ist ein Basar Rund ums Kind am 1. Oktober zwischen 14 und 17 Uhr im Katholischen Pfarramt in Godramstein. Die Anmeldeinformationen hierfür gibt es unter der Mail-Adresse fv-kath.kita.stpirmin@web.de. Die erste geplante Anschaffung ist eine Sitz- und Picknick-Möglichkeit im Außenbereich des Kindergartens. Diese soll durch Mitgliederbeiträge, weitere Veranstaltungen und Spenden finanziert werden. Die Vorsitzenden des Vereins sind Jennifer Vogler und Daniel Gebhart, Kassenwartin ist Nadja Bosch und Schriftführer Rut Twardon.