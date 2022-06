In den Sommerferien bietet die Verbandsgemeinde Maikammer vom 25. bis 29 Juli eine Kinderferienwoche. Die Anmeldung ist ab nächster Woche im Nachrichtenblatt und unter vg-maikammer.de/freizeit/jugend/ möglich. Dieses Angebot richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Bis zu 45 Kinder sind hier gemeinsam unterwegs, sie verbringen drei Tage an der Grillhütte in Venningen, zwei Ausflüge mit einem Reisebus sind geplant. Es gibt auch ein Ferienprogramm der Grundschulen für die Wochen 25. bis 29. Juli, 1. bis 5. August und 29. August bis 2. September. Hier gibt er kleine Ausflüge, Spiel- und Bastelangebote in einer der Grundschulen.