Der Naturschutzbund (Nabu) Landau organisiert ein Osterferienprogramm für Kinder ab acht Jahren. Von Mittwoch, 13. April, bis Freitag, 15. April, gibt es jeweils ganztägige Veranstaltungen von 9 bis 15.30 Uhr im Grünen Klassenzimmer des Nabu. Geplant sind Aktionen rund um das Thema Wasser: Wasser in der Natur, Wasser im Alltag und virtuelles (verstecktes) Wasser. Spiele und eine Rallye sollen den Kindern das Thema näherbringen und ihnen vermitteln, welche Bedeutung Wasser für den Menschen hat und wie man schonend damit umgehen kann. Dabei sollen das Entdecken und Erforschen der Natur nicht zu kurz kommen. In einer Bastelwerkstatt können die Teilnehmer mit Laubsäge oder Naturmaterialien kreativ werden. Weil der Aufenthalt im Freien hungrig macht, werden Stockbrot und Kartoffelsuppe überm Feuer zubereitet. Wenn das Wetter mitspielt, findet das Ferienprogramm an allen drei Tagen im Freien statt, ein Aufwärmen am Lagerfeuer ist zwischendurch möglich. Als Ausweichmöglichkeit steht ein überdachter Grillplatz zur Verfügung. In jedem Fall sind wettergerechte Kleidung und eigene Verpflegung mitzubringen.

Die Teilnahmegebühr für alle drei Tage beträgt 45 Euro und 30 Euro für Nabu-Mitglieder. Die Anmeldeunterlagen kann man anfordern per E-Mail an Veranstaltung.nabu-landau@nabu-rlp.de.