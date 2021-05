Aufmerksamen Passanten fiel am Samstag gegen 13 Uhr ein am Eingang zum Goethepark in Landau abgestelltes Kinderfahrrad auf. Wie die Polizei mitteilte, war es nicht abgeschlossen und soll laut Zeugen dort schon mehrere Stunden gestanden haben. Weil keine Hinweise auf den Eigentümer vorliegen, stellte die Polizei das Rad sicher. Hinweise nimmt die Wache unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.